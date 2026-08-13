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Lang-Fiorentina, Di Marzio rivela: "Anche l’Atalanta sul giocatore"

Gianluca Di Marzio ha riportato importanti aggiornamenti sul futuro di Noa Lang

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2026 14:45
Lang-Fiorentina, Di Marzio rivela: "Anche l’Atalanta sul giocatore" -
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Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Noa Lang. L’attaccante del Napoli continua a essere un nome seguito dalla Fiorentina, ma nelle ultime ore si è aggiunta una nuova pretendente.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky, infatti, anche l’Atalanta avrebbe messo gli occhi sull’esterno olandese. Il club nerazzurro si inserisce prepotentemente nella corsa al giocatore, andando ad aumentare la concorrenza per la Fiorentina.

Rischia di complicarsi, quindi, una trattativa già molto difficile. Anche per l’Atalanta trovare la quadra non sarà semplice: i nerazzurri vorrebbero infatti chiudere l’operazione in prestito, formula però non gradita al Napoli.

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