Landucci: "Avevo già detto a Kean di trovarsi una squadra, a Firenze ha trovato la strada giusta"

De Gea si è calato benissimo nella realtà fiorentina

Marco Landucci, ex portiere della Fiorentina, ora vice di Max Allegri, ha parlato su TVL a Il Salotto del Calcio: "La Fiorentina quest'anno l'ho vista tre volte dal vivo e la gara migliore di queste tre è stata quella contro il Milan - ha detto Landucci - Palladino doveva trovare i giusti meccanismi e il giusto sistema di gioco per dare una spinta a questa squadra. De Gea è un portiere di grande esperienza, si è calato benissimo nella realtà fiorentina. In porta è veramente forte, ma anche Terracciano è un grande estremo difensore e la squadra è coperta da questo punto di vista. Italiano in questi anni ha sempre fatto molto bene, anche perché ha raggiunto tre finali, però ci deve essere una squadra tipo, cosa che ha individuato Palladino, perché se cambi spesso fai confusione

Se mi aspettavo una sua partenza così? Sì, perché Kean aveva bisogno di una squadra che avesse fiducia in lui. E' un bravo ragazzo, non è estroverso, ha bisogno di calore intorno a sé. Gli avevo già consigliato l'anno scorso a gennaio di trovare una squadra che gli desse spazio per farlo giocare con continuità c'è arrivato con qualche mese di ritardo. A Firenze ha trovato la strada giusta per lui".

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