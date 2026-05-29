L’agente di Solomon chiarisce: “Nessuno ha detto che lascerà la Fiorentina. Non sappiamo nulla”

Ha fatto discutere il post su Instagram pubblicato 2 giorni fa da Manor Solomon che sembrava essere il preludio ad un suo addio alla Fiorentina

Ha fatto discutere il post su Instagram pubblicato 2 giorni fa da Manor Solomon che sembrava essere il preludio ad un suo addio alla Fiorentina. Solomon infatti è in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e il suo futuro è ancora incerto. Quel messaggio però lasciava immaginare un suo possibile addio, ma il suo agente Gilad Katzav ha fatto chiarezza con la stampa Israeliana:

"Quello di Manor non era un post di addio, ha solo detto che ha concluso questa stagione alla fiorentina, nessuno ha detto che andrà via. Ancora però non sappiamo niente sul suo futuro."