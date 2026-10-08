L'agente di Ranieri sul rinnovo: "Conta non perdere mai la propria strada. Luca l'ha meritato"

Le parole di Mario Giuffredi sul rinnovo del difensore viola

Luca Ranieri ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2029. A tal proposito, l'agente del difensore viola, Mario Giuffredi, ha voluto condividere la gioia e la soddisfazione attraverso un post pubblicato su Instagram. Queste le sue parole:"Le avventure condivise con passione e impegno vivono sia di tormenti che di gioie, ciò che conta é non perdere mai la propria strada, andare avanti con convinzione. Sono felice del rinnovo di Ranieri con la Fiorentina fino al 2029, un obiettivo voluto e meritato da Luca"