L'agente di Doumbia riverla: "Paratici l'ha cercato a Gennaio e quest'estate, ma ha scelto lo Sporting"

La Fiorentina aveva provato a portare l'ex Venezia in maglia viola

Intervenuto ai microfoni di TMW, l'agente del giocatore ha raccontato i retroscena che hanno portato alla scelta dello Sporting, svelando anche l'interesse di diversi club italiani, tra cui la Fiorentina. "Cercavamo una squadra che permettesse al ragazzo di proseguire il suo percorso di crescita dopo le esperienze all'Albinoleffe e al Venezia. Dopo l'ultima stagione in Serie B si sono fatte avanti diverse società importanti, ma lo Sporting si è mosso prima e meglio di tutti".

Il procuratore ha poi chiarito la posizione delle principali squadre italiane: "La Lazio non ha mai presentato offerte. Milan, Napoli e Juventus si sono limitati a dei sondaggi. La Cremonese, invece, si era mossa concretamente già la scorsa estate". Tra i club più interessati viene citata anche la Fiorentina: "Con Paratici la Fiorentina ci ha provato a gennaio e ci ha riprovato anche in questa finestra di mercato. Anche la Roma lo seguiva con grande attenzione, almeno fino a quando c'era Massara". La conclusione è netta: "Nessuno però lo ha voluto quanto lo Sporting".