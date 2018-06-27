Lafont, anche il Barcellona sul francese. Intanto si pensa al secondo portiere..
Secondo il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina deve stare attenta alla concorrenza per uno dei nomi più caldi che in queste ore segue il DG Pantaleo Corvino. Secondo le ultime indiscrezioni..
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 10:46
Secondo il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina deve stare attenta alla concorrenza per uno dei nomi più caldi che in queste ore segue il DG Pantaleo Corvino. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, su Lafont ci sarebbe da registrare l’interesse del Barcellona. Lo svincolato Rafael invece, potrebbe arrivare per fare il numero 12.