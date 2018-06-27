Labaro Viola

Lafont, anche il Barcellona sul francese. Intanto si pensa al secondo portiere..

Secondo il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina deve stare attenta alla concorrenza per uno dei nomi più caldi che in queste ore segue il DG Pantaleo Corvino. Secondo le ultime indiscrezioni..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 10:46
Lafont, anche il Barcellona sul francese. Intanto si pensa al secondo portiere.. -
Rassegna Stampa
Lafont
Condividi

Secondo il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina deve stare attenta alla concorrenza per uno dei nomi più caldi che in queste ore segue il DG Pantaleo Corvino. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, su Lafont ci sarebbe da registrare l’interesse del Barcellona. Lo svincolato Rafael invece, potrebbe arrivare per fare il numero 12.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok