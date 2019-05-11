Labaro Viola

Labaroviola allo stadio con “I’Tifoso Viola”. All’interno Nardella sulla questione stadio...

In occasione della gara interna contro il Milan, nei pressi dello Stadio verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli al suo interno tra cui l’intervista al sindaco di Firenze:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2019 16:27
Labaroviola allo stadio con “I’Tifoso Viola”. All’interno Nardella sulla questione stadio... -
News
Itifoso Viola
Condividi

In occasione della gara interna contro il Milan, nei pressi dello Stadio verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli al suo interno tra cui l’intervista al sindaco di Firenze: Dario Nardella. Questa la copertina:

Labaroviola allo stadio con “I’Tifoso Viola”. All’interno Nardella sulla questione stadio...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok