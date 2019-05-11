Labaroviola allo stadio con “I’Tifoso Viola”. All’interno Nardella sulla questione stadio...
In occasione della gara interna contro il Milan, nei pressi dello Stadio verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli al suo interno tra cui l’intervista al sindaco di Firenze:...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2019 16:27
In occasione della gara interna contro il Milan, nei pressi dello Stadio verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola”. Tanti gli articoli al suo interno tra cui l’intervista al sindaco di Firenze: Dario Nardella. Questa la copertina: