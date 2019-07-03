La viola vuole mettere le ali e si mette a caccia di esterni. Montella vuole ripartire dal 4-3-3

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, le attenzioni della dirigenza sono rivolte alla cessione di Veretout che sbloccherebbe il mercato in entrata: ieri Pradè e Barone hanno incontrato Maldin...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, le attenzioni della dirigenza sono rivolte alla cessione di Veretout che sbloccherebbe il mercato in entrata: ieri Pradè e Barone hanno incontrato Maldini e Massara per conoscere la proposta del Milan mentre oggi potrebbero confrontarsi con il Napoli. Nell’incontro con i rossoneri si sono fatti i nomi del centrcampista Biglia, del terzino Strinic e dell’attaccate Cutrone, ma l’attenzione è rivolta soprattutto a giocatori di fascia come Laxalt e Borini, quanto al- le contropartite gradite in casa Napoli, con il centrocampista Rog, c’è guarda caso anche l’esterno Ounas. Occhio alla Roma, però, perché chiarita la posizione di Barella il ds giallorosso Petrachi potrebbe presto tornare su Veretout forte dell’ingaggio da 3 milioni già proposto, e anche in quel caso le ipotesi non mancherebbero. Non è un mistero che in casa viola siano molto apprezzati gli esterni El Shaarawy e Under oltre a Defrel. Perchè la nuova Fiorentina deve anche saper mettere le ali.