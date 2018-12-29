La VAR nega un rigore alla Fiorentina per un tocco di mano. Espluso Pioli, ammonito Biraghi
Incredibile quello che è successo a Marassi al 67' della ripresa. Chiesa cross in mezzo e Biraschi tocca con il braccio..
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2018 16:10
Incredibile quello che è successo a Marassi al 67' della ripresa. Chiesa cross in mezzo e Biraschi tocca con il braccio. L'arbitro, dopo un consulto della VAR, decide di non dare il rigore per la troppa vicinanza tra i due giocatori.
Amminito anche Biraghi per proteste ed espulso Pioli che abbandona il campo.