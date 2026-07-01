La UEFA punisce la Juventus, sanzione da 20 milioni per aver violato il Fair Play Finanziario

La Juventus ha violato le norme ed ha firmato un accordo triennale con la Uefa: rischi su mercato e coppe se non rientrano entro il 2029

La Juventus si ritrova a fronteggiare una nuova situazione delicata, perché la Uefa ha ufficializzato una sanzione per il mancato rispetto delle regole del fair play finanziario. Nel dettaglio i bianconeri hanno violato la cosiddetta “football earnings rule“, che fissa un deficit aggregato massimo di 60 milioni di euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.Avendo ovviamente l’obiettivo di chiudere questa vicenda, il club ha firmato un “settlement agreement“. Ciò vuol dire che c’è un accordo che definisce sanzioni e obiettivi da rispettare nei prossimi anni. Una situazione che getta nuovamente luce sui conti dei grandi club, all’interno di un ampio discorso sulla sostenibilità del calcio europeo. C’è una certezza relativa alla sanzione economica comminata alla Juventus: dovrà pagare 6 milioni di euro. Questa è la parte fissa, per così dire. A ciò si aggiungono altri 14 milioni condizionati. La Juve potrà evitarli, rispettando gli obiettivi di rientro fissati nell’accordo.Il conto finale dipenderà esclusivamente dalle capacità della società bianconera nel rimettere in ordine i propri bilanci nei tempi stabiliti.L’accordo triennale e i parametri da rispettare Il “settlement agreement” avrà una durata di tre anni. La Juve sarà coinvolta in questo processo fino al termine della stagione 2028-29. Entro quella scadenza il club dovrà raggiungere la piena conformità alle regole del “fair play finanziario“.La valutazione è stata effettuata su base triennale aggregata, prendendo in esame gli esercizi 2023, 2024 e 2025. È però prevista anche una “via d’uscita” anticipata. La Juve potrà liberarsi in anticipo dall’accordo se centrerà i parametri. Il club intanto sostiene d’aver già rispettato i requisiti sul rapporto tra costi della rosa e ricavi al 31 dicembre 2025.Rischi sul mercato e in Europa La sanzione non prevede soltanto la multa ma anche conseguenze concrete sul piano sportivo. Sono infatti possibili limitazioni nella registrazione dei giocatori per le competizioni Uefa. Non è da escludere, inoltre, la riduzione dele liste a disposizione.Lo scenario peggiore, con gli obiettivi non centrati, prevede persino l’esclusione dalle coppe. Una condizione dalla quale oggi la Juve è decisamente distante. La Juventus non è comunque l’unica società finita nel mirino. Sanzioni analoghe hanno colpito altri club europei come:Newcastle; Nizza; Santa Clara; Astana; Partizan Belgrado.