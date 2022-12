La triste parabola dell’ex viola Seferovic. Il Galatasaray rompe il prestito e lo rispedisce al Benfica

Tempi duri per Haris Seferovic. L’attaccante svizzero non ha convinto il tecnico Okan Buruk e il Galatasaray è al lavoro per chiudere con sei mesi di anticipo il prestito concordato con il Benfica. L’ex Lecce e Fiorentina ha disputato solo otto partite in campionato (zero reti) e le sue prestazioni sono state inferiori alle aspettative. Il club di Istanbul ha versato circa 1,5 milioni nelle casse dei portoghesi, oltre a pagare l’intero stipendio dell’attaccante (2,3 milioni). L’ultima goccia sarebbe stata la pessima prova contro in Coppa di Turchia contro l’Ankara Keçiörengücü. Lo riporta TMW

