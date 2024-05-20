La storia dei derby della Fiorentina: Empoli, Livorno, Lucchese e Pisa

La Fiorentina è la squadra più conosciuta e blasonata della Toscana, amata dai propri tifosi e molto odiata dalle città rivali. Vediamo, dunque, insieme, quali sono i derby toscani più agguerriti dell...

La Fiorentina è la squadra più conosciuta e blasonata della Toscana, amata dai propri tifosi e molto odiata dalle città rivali. Vediamo, dunque, insieme, quali sono i derby toscani più agguerriti della storia recente e non.

Il calcio toscano è un calcio molto amato, combattuto, sentito come rivalità tra le varie città della regione. Per questo motivo, quando si parla di Fiorentina non si può non parlare dei derby che, negli anni, hanno contraddistinto la storia sportiva del club viola. Certo, il pallone è amatissimo in tutta Italia, sia esso oggetto di discussione tra gli amici che di scommessa. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che i migliori siti per scommettere, cioè quelli in cui abbiamo migliaia di conti attivi al giorno, sono frequentatissimi da appassionati e non. Proprio nei siti di scommesse, scegliendo esclusivamente i migliori dell’online, è possibile trovare tante offerte e promozioni che riguardano proprio i derby della Fiorentina.

Prima di parlare, dunque, della storia del derby toscano, capiamo quali sono le scommesse più gettonate e quali sono quelle più diffuse tra gli utenti dei migliori siti per scommesse sportive.

Quali sono le scommesse disponibili sulla Fiorentina?

Un sito per scommesse che funziona ha, di solito, una sezione dedicata ai derby di calcio che, proprio per l’attenzione mediatica, sono, di solito, l’evento di punta della giornata calcistica. In caso di partite importanti, come può essere un Fiorentina contro l’Empoli di Serie A, abbiamo certamente offerte e promozioni dedicate a quella partita, con quote maggiorate, un bonus per poter scommettere senza usare il proprio conto gioco e simili. In più, se la partita è importante, si potrà giocare live e, di conseguenza, scommettendo non solo sul risultato. Le scommesse live, infatti, permettono di poter giocare su tanto altro come ammonizioni, espulsioni, minuto del gol, ecc. Il tutto mentre la partita è in corso e, di conseguenza, aumentando l’interazione e il divertimento.

La storia dei derby negli anni

Il derby dell’Arno, cioè quello tra Fiorentina ed Empoli, è considerato “provinciale” in quanto Empoli è parte della città metropolitana di Firenze. I soli 22 chilometri di distanza, però, lo rendono quasi una stracittadina con i club che si sono incrociati, per la prima volta, nella metà degli anni Ottanta. Il primo derby, infatti, è un quarto di finale di Coppa Italia, nella stagione 1985-86. In quell’occasione fu l’Empoli a vincere 1 a 0 anche se i risultati, in generale, sono nettamente a favore dei viola con 16 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

Il derby mediceo, cioè quello tra Fiorentina e Livorno (il cui ex presidente Spinelli è indagato), è quello più disputato in Serie A con ben 30 incontri. Il primo incontro risale alla stagione 1933-34 e, dopo ben 54 anni in cui le squadre non si sono incrociate, questa gara è tornata a disputarsi nella stagione 2003-2004. I livornesi, comunque, non riescono a vincere a Firenze dal lontano dicembre 1937. Mentre il derby tra Fiorentina e Lucchese vanta pochissimi precedenti a causa delle differenze tra categorie, il derby con il Pisa è stato, negli anni, il più sentito tra tutti.

La rivalità tra le due squadre, ad ogni modo è molto sentita, con radici che risalgono al Medioevo. In quegli anni, le due città patteggiavano per due fazioni politiche opposte: i fiorentini erano guelfi, i pisani erano ghibellini. Poi Firenze, senza sbocco sul mare, fu costretta a pagare tasse su tasse ai pisani per effettuare il commercio con le navi fino a quando, qualche decennio dopo, non puntò su Livorno, scavalcando, appunto, la città di PIsa come appoggio per i propri affari sul mare.

Non solo calcio, quindi, ma tanto calcio in questa accesa disputa tra città. La prima Fiorentina-Pisa di calcio, in ogni caso, risale al campionato 1926-27 e il computo delle gare vede la Fiorentina uscirne maggiormente vincente. Solo nel 2002, infatti, in un derby di Coppa Italia di Serie C, il Pisa ha vinto al Franchi, stadio di Firenze, che è rimasto imbattuto, nonostante i vari tentativi nerazzurri, per quasi un secolo.