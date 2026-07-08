La Stampa rivela: "Il Torino fa spesa in casa Fiorentina. Comuzzo, Pongračić e Fortini gli obiettivi"

Arrivati Viery e Dragusin, i viola devono vendere in difesa. Tra i 3 il preferito è il laterale classe 2006

Con gli arrivi di Viery e Dragusin in difesa, la Fiorentina dovrà fare chiaramente delle operazioni in uscita in quel reparto. Diversi gli "esuberi", e su 3 di questi, come scrive La Stampa, sembra essere interessato il Torino.

I granata hanno messo già da tempo nel mirino Fortini (scadenza del contratto nel 2027), e ultimamente sono entrati nella lista dei desideri di Petrachi anche Marin Pongračić, reduce dall'eliminazione ai Mondiali con la sua Croazia, e Pietro Comuzzo. Su quest'ultimo l'interesse sembra essere più concreto che mai: il difensore rappresenterebbe un'occasione importante per i granata, che potrebbero dare modo al difensore italiano di rilanciarsi dopo una stagione negativa.