La situazione in difesa: Pezzella leader, Hugo titolare. E adesso attenzione a Hristov...

Considerando Pezzella ormai un giocatore chiave, Milenkovic esterno una rivelazione e discreto Biraghi come terzino-ala, rimane forte l’impressione che Hugo possa davvero diventare un titolare inamovi...

Considerando Pezzella ormai un giocatore chiave, Milenkovic esterno una rivelazione e discreto Biraghi come terzino-ala, rimane forte l’impressione che Hugo possa davvero diventare un titolare inamovibile: è lui che parte come favorito ed alle spalle ha proprio Hristov, il bulgaro acquistato in estate che si allena con la prima squadra e gioca con la Primavera. Magari sì troppo giovane, ma con qualità che lo rendono possibile candidato ad accendersi i riflettori addosso con qualche mese di anticipo rispetto a ciò che si pensava.

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