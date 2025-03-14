La sindaca di Firenze: "Non uscite di casa, la situazione è di massima allerta anche se in controllo"

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato dell'emergenza maltempo in tutto il territorio fiorentino, queste le sue parole a Toscana TV:"Stiamo monitorando la situazione con la massima attenzione:...

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato dell'emergenza maltempo in tutto il territorio fiorentino, queste le sue parole a Toscana TV:

"Stiamo monitorando la situazione con la massima attenzione: è la prima volta dal 2015 che entriamo in codice rosso. A Sesto, Calenzano, Campi, Marradi, Vaglia e in altri comuni la situazione è particolarmente critica. Il personale della Protezione Civile e quello sanitario sono già all’opera per gestire l’emergenza. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per affrontare il problema. Siamo stati in costante contatto con tutti gli altri Sindaci prima di prendere la decisione di chiudere le scuole. Inizialmente era stato emesso un allerta arancione, che non prevede la chiusura degli istituti, ma quando abbiamo visto che la situazione stava peggiorando, abbiamo deciso di sospendere tutte le attività scolastiche.

Rivolgiamo un appello ai cittadini: muovetevi solo se strettamente necessario e rimanete a casa il più possibile. Ci sono problemi di viabilità e i mezzi di soccorso devono potersi spostare rapidamente, quindi serve massima prudenza e collaborazione da parte di tutti. Nel Comune di Firenze, al momento, la situazione è sotto controllo e viene costantemente monitorata."