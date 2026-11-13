Marketing&Pallone La sfida di Ronaldinho: "Non avevo più stimoli, ora sogno di lasciare il segno a Ravenna"

Il fuoriclasse brasiliano si racconta dopo lo sbarco in Italia: domenica il ritorno sul terreno di gioco con i giallorossi nel derby contro il Forlì

A meno di 48 ore dal suo ritorno in campo con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì Ronaldinho, ex campione di PSG, Barcellona e Milan è tornato a parlare poco dopo il suo sbarco in Italia.

LE PAROLE DEL CAMPIONE BRASILIANO

"Penso a vivere una bella giornata, vedere i tifosi e far parte della bella storia del Ravenna - ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di SkySport -. Tanti anni fa quando ho smesso di giocare era perché non avevo più stimoli, avevo vinto tutto. Questa, invece, è una opportunità molto diversa nata dall'amicizia di lunga data col presidente Cipriani".

AMARCORD ROSSONERO

Spazio, infine, anche per una battuta sugli anni trascorsi al Milan: "Ho vissuto tanti momenti belli: l'accoglienza dei tifosi al mio arrivo, i derby e gli allenamenti a Milanello con i compagni. Sono stati momenti felici".

RONALDINHO DAY, IL PROGRAMMA

Non resta far altro che sincronizzare gli orologi. Ronaldinho tornerà in campo domenica, 15 novembre, alle ore 17:30 al 'Benelli' di Ravenna per il derby contro il Forlì. Diretta tv su SkySport e live testuale dell'evento su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.

Lo riporta tuttomercatoweb.com