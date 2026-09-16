La Serie A batte tutti: è prima in Europa per allenatori esonerati. 56 mister saltati dal 2020 ad oggi

La Serie A è il campionato europeo con il maggior numero di esoneri a stagione in corso

La Serie A è il campionato dei cinque maggiori tornei europei con il maggior numero di allenatori esonerati a stagione in corso. Dal 2020 ad oggi sono 56 gli esoneri registrati in Italia, davanti alla Liga con 50, alla Bundesliga con 47, alla Premier League con 43 e alla Ligue 1 con 38.

Un dato che fotografa la frequenza dei cambi di panchina nel calcio italiano. Tra le squadre che hanno modificato più volte la propria guida tecnica spiccano Torino, con sette esoneri, e Genoa, con cinque. Subito dietro ci sono diversi club a quota tre, tra cui la Fiorentina.

E proprio il club viola è stato protagonista del primo cambio di allenatore della Serie A 2026/27. Il 6 settembre, dopo appena tre giornate e tre sconfitte consecutive, la Fiorentina ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso, richiamando sulla panchina viola Paolo Vanoli.

A distanza di pochi giorni è arrivato anche il secondo esonero stagionale. Il Bologna ha ufficializzato il divorzio da Domenico Tedesco il 16 settembre, dopo quattro giornate e un solo punto conquistato. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, che ha firmato fino al 30 giugno 2029.