La sentenze del TAR del Lazio: “Inammissibile l’atto di intervento presentato da Firenze”

Arriva anche la sentenza completa in merito al rifiuto da parte del Tar del Lazio del ricorso di Palazzo Vecchio, per la sottrazione dei 55 milioni che sarebbero serviti per il restyling del Franchi. Questo quanto si legge: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li respinge. Dichiara inammissibile l’atto di intervento presentato dalla Città Metropolitana di Firenze. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023”.