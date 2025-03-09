La Roma vince contro l'Empoli e sale al settimo posto. La Fiorentina è ottava in classifica, fuori dall'Europa

Successo importantissimo per la Roma, che sbanca il Castellani di Empoli con lo scarto minimo e si issa al settimo posto della classifica di Serie A, continuando nella propria rimonta furiosa a suon d...

Successo importantissimo per la Roma, che sbanca il Castellani di Empoli con lo scarto minimo e si issa al settimo posto della classifica di Serie A, continuando nella propria rimonta furiosa a suon di vittorie. Bastano 23 secondi alla squadra di Ranieri per portarsi in vantaggio: palla persa dagli azzurri, Salah-Eddine mette al centro dove Soulè stoppa e tira senza pensarci su, indovinando l'angolo dove Silvestri non può arrivare. Inizio shock per gli azzurri, che provano a reagire ma arrivano con grande fatica dalle parti di Svilar. La Roma controlla agilmente il vantaggio, ma un paio di leggerezze proprio di Salah-Eddine fanno venire i brividi a Ranieri, che richiama la squadra ad una maggiore concentrazione.

Lorenzo Pellegrini è il primo a rispondere: Shomurodov difende palla al 22' e serve il capitano, che dal dischetto non riesce a inquadrare lo specchio della porta, a Silvestri battuto. Scambio di ruoli dieci minuti dopo: Pellegrini stoppa in modo delizioso in area e scarica per l'uzbeko, che sceglie la potenza invece della precisione e sparacchia sulla traversa la palla del 2-0. Roma che domina ma non segna: al 40' Koné se ne va indisturbato in porta dopo un triangolo, supera anche Silvestri ma da posizione decentrata coglie il palo.

Sambia e Kouamé sono le mosse di D'Aversa per provare a scuotere la gara, ma è ancora la Roma ad andare vicina al gol alla ripresa delle ostilità: cross a girare di Saud, Pellegrini trova il tempo per lo stacco ma Silvestri si allunga e devia in angolo. L'ultima mezz'ora di gara non offre particolare occasioni, anche a causa dei tantissimi cambi che spezzettano il gioco: la palla del game over ce l'ha Dovbyk al 90', ma l'ucraino si fa ipnotizzare da Silvestri, che in uscita devia il tiro del centravanti mantenendo lo scarto minimo tra le squadre. Lo scrive TMW