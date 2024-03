La Roma vince a Monza 1-4, la squadra di De Rossi prova ad aggrapparsi al 5° posto a quota 47 punti

La Roma di Daniele De Rossi vince a Monza con un perentorio 1-4. Il match trova la prima scossa al 18′ con la rete di Cristante, però annullata dal VAR per un fuorigioco. Le marcature si aprono al 38′ con il gol di Pellegrini, spianando la strada per la seconda rete di Romelu Lukaku che viene servito da un Dybala in forma, arrivata al 42′. Nella ripresa altri tre gol: il primo è quello della Joya, da piazzato, al 63, seguito dal tiro dal dischetto di Paredes che chiude la sfida. Gran bel gol di Andrea Carboni che segna da distanza siderale al minuto 87′, tuttavia rimane solamente una magra consolazione per il Monza che ne esce pesantemente sconfitto. La squadra capitolina continua la sua corsa alla Champions, conquistando altri 3 punti (47 punti in totale) da aggiungere alla sua classifica. Supera provvisoriamente l’Atalanta che giocherà domani contro il Bologna, aggrappandosi al 5° posto dietro i felsinei, con ben 48 punti.