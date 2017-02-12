La Roma vince 0-2 a Crotone e torna seconda. Dzeko croce e delizia, Nainggolan ancora in goal…

È terminato da pochi minuti il “lunch match” delle 12.30 tra Crotone e Roma. Vincono i giallorossi di Spalletti per 0-2. Con questa vittoria la squadra sale al secondo posto momentaneamente a -4 dalla Juventus.

Niente da fare per i calabresi che si devono inchinare a Nainggolan al minuto 40′ e poi ad Edin Dzeko al 77′, sebbene in precedenza al 17′ aveva fallito un calcio di rigore. Il Crotone rimane penultimo a 13 punti. Nel pomeriggio le altre gare con occhio particolare (in ottica Fiorentina) a Palermo-Atalanta e Inter-Empoli.

Gabriele Caldieron