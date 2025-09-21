La Roma trionfa all'Olimpico grazie a Pellegrini. Derby amaro per la Lazio tra espulsioni e occasioni sprecate

Oggi, domenica 21 settembre, l'Olimpico è stato protagonista di una delle partite più attese del campionato da parte dei romani: il derby tra Lazio e Roma. Le due squadre entrano in campo consapevoli...

Oggi, domenica 21 settembre, l'Olimpico è stato protagonista di una delle partite più attese del campionato da parte dei romani: il derby tra Lazio e Roma. Le due squadre entrano in campo consapevoli della pressione a cui inevitabilmente sono sottoposte in match di questo tipo e pronte per dare il massimo a livello fisico e mentale, sfruttando tutta la lucidità e la follia possibili.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un ritmo più basso, la Lazio ha cercato più occasioni e ha avuto grande densità in area di rigore lasciando pochi spazi alla squadra avversaria, fino al 38' quando, da un errore di Nuno Tavares che perde palla in area, Soulè recupera e appoggia a Lorenzo Pellegrini che batte Provedel mettendo a segno nell'angolino e portando in vantaggio la sua Roma.

Dopo il vantaggio la Lazio cerca il pareggio con Dia e Castellanos ma senza trovarlo. Nel finale di partita c'è stato particolare movimento: l'espulsione di Belahyane per fallo su Kone all'85' e una grande occasione per la Lazio conclusa con un clamoroso palo di Cataldi. A match terminato c'è stato un pesante cartellino rosso anche per Guendouzi, per proteste.

Dunque, il primo derby romano della stagione vede vincitrice la Roma che aggancia Milan e Napoli a 9 punti.