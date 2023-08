La Roma si conferma squadra senza gioco, flop alla prima: è solo 2-2 in casa con la Salernitana

Spettacolo all’Olimpico e un punto a testa tra Roma e Salernitana. Sebbene per i giallorossi questi sono due punti persi, per una partita che sulla carta avrebbe dovuto vincere, c’è un motivo per sorridere: è tornato il Gallo Belotti. Finisce 2-2 contro la Salernitana di Paulo Sousa, trascinata da un Antonio Candreva che a dispetto delle 36 primavere è più arzillo che mai. La lazialità che evidentemente non l’ha mai mollato gli ha dato quella motivazione in più, portandolo a giocare una partita sontuosa, condita da due reti.

Con Mourinho e Foti squalificati, in panchina torna a sedersi dopo 18 anni Bruno Conti. In campo i nuovi acquisti Kristensen e Aouar in un 3-5-2 che senza Dybala squalificato vede El Shaarawy a supporto di Belotti. Paulo Sousa propone Botheim come unica punta nel suo 3-4-2-1. A digiuno di gol in Serie A da 476 giorni. Il Gallo si presenta all’8′ ma un fuorigioco millimetrico gli toglie la gioia. Solo per qualche minuto, perché in un’azione dalla dinamica simile stavolta segna un gol valido, arpionando un lancio lungo di Llorente e trovando il sinistro vincente dopo aver superato due difensori. L’ultima rete in campionato del Gallo è datata 1° maggio 2022 e il centravanti difendeva ancora i colori del Torino. In quell’occasione segnò ben tre reti all’Empoli, peraltro in un fazzoletto di tempo di 18 minuti.

Al 36′ Candreva entra in scena: il trequartista sente aria di derby e rimette in piedi la Salernitana trovando il gol del pareggio. Azione partita dai piedi di Fazio che verticalizza, velo di Coulibaly e il trequartista che ha strada incredibilmente libera per entrare in area, accentrarsi e scagliare un destro che si infila sul palo più lontano. Non contento la ribalta al 49′ e stavolta tira fuori un capolavoro: Bradaric dalla sinistra cambia gioco e pesca l’ex laziale che punta il difensore e con un sinistro a giro mette la palla nell’angolo più lontano. Doppietta per il numero 87 che si esalta in quello che è stato il suo stadio.

Proprio uno dei nuovi entrati, Paredes, da corner trova Belotti che incorna in modo perfetto e trova il 2-2 all’82’. Il Gallo passa in un colpo solo dal digiuno lungo un campionato intero alla doppietta alla prima giornata. Bastava sbloccarsi. Lo scrive TMW

ITALIANO NON MOLLA KOUAME