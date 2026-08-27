La richiesta del Norimberga per Ali Zoma è di 20 milioni più il 10% della rivendita. Non vorrebbero più cederlo

Il Norimberga spara alto nella prima richiesta d’informazioni della Fiorentina

La Fiorentina è interessata a Momo Ali Zoma del Norimberga. Calciatore italiano classe 2003 che si sta facendo notare nella serie B tedesca grazie anche alla sua duttilità. Infatti può giocare sia esterno che centravanti.Paratici ha mosso i primi contatti per provare a portarlo alla Fiorentina. Ma il Norimberga chiede 20 milioni più il 10% sulla rivendita. Infatti da quanto raccolto in esclusiva da alcune fonti vicine al club tedesco il Norimberga si aspettava una sua cessione quest’estate ma non a pochi giorni dalla fine del mercato.Per questo adesso ha alzato la sua richiesta. Anche mister Klose si aspetta di tenerlo visto che lo ritiene una pedina fondamentale per centrare la promozione. Da capire se a queste cifre la Fiorentina affonderà il colpo.Il calciatore fin qui non aveva espresso il desiderio di lasciare Norimberga, ma tutto potrebbe cambiare se Paratici e la Fiorentina facessero sul serio.