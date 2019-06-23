 La República, il Penarol si muove per riportare Baez in Uruguay. La situazione

Jaime Baez, attaccante esterno classe 95' ed anvora di proprietà viola, potrebbe fare le valigie e tornare nel suo paese d'origine. L'uruguaiano, è cercato con insistenza dal Penarol, fresco campione...

Jaime Baez, attaccante esterno classe 95' ed anvora di proprietà viola, potrebbe fare le valigie e tornare nel suo paese d'origine. L'uruguaiano, è cercato con insistenza dal Penarol, fresco campione nel torneo Clausura. Come pubblicato in giornata dal sito La República, il calciatore ha ricevuto attestati di stima dall'allenatore Diego Lopez, ex Cagliari, e sarebbe stato proposto alla società, ma la dirigenza non è del tutto convinta di puntare su di lui.

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