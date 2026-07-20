La Repubblica: "Valdepenas presto a Firenze: atteso tra oggi e domani per le visite mediche"

Il giocatore spagnolo classe 2006 è atteso in città per svolgere le visite mediche di rito, pronto a diventare un nuovo giocatore viola.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Victor Valdepenas è atteso tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale che lo legherà alla società viola.

Il difensore spagnolo passerà alla Fiorentina per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita a favore del Real Madrid che manterrà pure il diritto di recompra.