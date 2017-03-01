La Repubblica: Sousa rimane fino a fine stagione, criticata la fase difensiva. Reja…

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, il tecnico lusitano Paulo Sousa finirà la stagione alla guida della Fiorentina. Il rapporto tra la società e l’allenatore è ai minimi storici e nei giorni scorsi, dopo la sconfitta contro il Borussia M’Gladbach sarebbe stato contattato Reja per traghettare la squadra viola fino al termine della stagione poi però, la società ha deciso di proseguire con il portoghese. Le cose che vengono più criticate a Sousa sono: la cattiva gestione della fase difensiva e i troppi esperimenti nel corso della stagione viola.