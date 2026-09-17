La Repubblica: "Per la gara col Napoli preoccupa Dragusin, spazio alla coppia Pongracic-Ranieri"
Il rumeno è in dubbio, mentre Atta sarà della partita. Viery messo ancora a sinistra al posto di Valdepenas.
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 13:46
Si va verso Fiorentina-Napoli, con Vanoli che sembra aver già sciolto qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.
Come riporta la Repubblica, Atta non sembra preoccupare e con ogni probabilità sarà della partita domenica, mentre sembra un po' più diversa la situazione Dragusin, con il difensore in dubbio per la gara contro i partenopei.
Se non dovesse recuperare, si tornerebbe alla vecchia coppia formata da Pongracic e Ranieri, con Viery traslato a sinistra che dunque parte più avanti rispetto a Valdepenas.