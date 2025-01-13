La Repubblica, Lovric potrebbe tornare in orbita Fiorentina. C'è anche Matic, difficile Frendrup

La Repubblica si concentra sulle operazionni della Fiorentina in mediana. Bondo, centrocampista brianzolo lanciato proprio da Palladino, è un nome che piace da diverso tempo, anche se difficilmente il...

La Repubblica si concentra sulle operazionni della Fiorentina in mediana. Bondo, centrocampista brianzolo lanciato proprio da Palladino, è un nome che piace da diverso tempo, anche se difficilmente il Monza potrebbe privarsi a gennaio contemporaneamente del leader difensivo, Marì, e del miglior giocatore a centrocampo.

In alternativa, altro profilo seguito nelle scorse sessioni di mercato, i viola potrebbero tornare alla carica per Lovric. Lo sloveno dell’Udinese, in occasione della vittoria al Franchi di dicembre, aveva confermato gli interessamenti estivi e a gennaio si potrebbero registrare altri contatti. Difficile invece arrivare a Frendrup del Genoa: un po’ perché per il grifone il danese è uno dei principali uomini mercato in uscita — con possibilità di maxiplusvalenza in estate — un po’ perché come insegna Gudmundsson l’asse con il Genoa in corsa è sempre complicato e soprattutto non con prezzi contenuti.

Sempre in mezzo un alto norme spendibile è Matic del Lione: porterebbe esperienza e temperamento anche se non sarebbe un acquisto in vista del futuro ma solo per il momento.

DALLA FRANCIA RIVELANO: “IKONÉ IN USCITA DALLA FIORENTINA, IL NANTES HA GIÀ INVIATO UNA PROPOSTA”

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