La Repubblica: "Lazzari in uscita dalla Lazio. C'è Monza, ma la Fiorentina ha chiesto informazioni"

Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2027, Lotito vuole monetizzare, non farà sconti sulla cessione

La Lazio sta facendo piazza pulita. Un po' perché è costretta per il mercato a costo 0, e anche per dare un taglio netto al passato. Ne sono un esempio infatti, le varie cessioni di Gila, Provedel e Romagnoli, e probabilmente anche quella di Manuel Lazzari.

Il terzino destro è sul piede di partenza, e come riporta La Repubblica, tra le pretendenti si è fatto avanti il Monza. Anche la Fiorentina aveva chiesto informazioni per l'italiano: l'ex Spal ha un contratto in scadenza fino al 2027 e vuole monetizzare il più possibile, con Lotito che difficilmente farà sconti.