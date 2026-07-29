La Repubblica: "Gudmundsson convince in ritiro, ma il suo futuro è ancora un rebus"

La società viola valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro

Un'altra occasione per convincere, in un'estate vissuta tra dubbi e incertezze. Anche nell'amichevole di questa sera contro il Watford, Albert Gudmundsson sarà impiegato da esterno offensivo, proprio nel ruolo in cui la Fiorentina continua a cercare rinforzi sul mercato. Eppure, come evidenzia La Repubblica, l'islandese ha risposto positivamente fin dai primi giorni di ritiro alle indicazioni di Fabio Grosso, accettando di interpretare una posizione più interna per dialogare con il centravanti e avvicinarsi maggiormente alla porta. Un atteggiamento premiato anche da alcune giocate di qualità e da una rete.

Nonostante ciò, il futuro dell'ex Genoa resta tutto da definire. Gudmundsson continua a essere tra i giocatori che la Fiorentina prenderebbe in considerazione di cedere davanti a un'offerta ritenuta congrua, ma finora il mercato non ha prodotto sviluppi concreti.

Secondo La Repubblica, l'unico interessamento risale alle prime settimane della finestra estiva, quando l'Atalanta aveva effettuato un semplice sondaggio esplorativo, senza però approfondire la trattativa, anche alla luce delle opzioni offensive già a disposizione di Maurizio Sarri. Anche dalla Premier League, dove il classe 1997 gode di qualche estimatore, non sono arrivate proposte ufficiali.

Il tempo scorre, mentre la valutazione della Fiorentina resta intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che comporterebbe comunque una minusvalenza rispetto ai quasi 30 milioni investiti tra prestito oneroso, riscatto e bonus nelle stagioni 2024 e 2025. Al momento, però, attorno a Gudmundsson non si registrano movimenti significativi.