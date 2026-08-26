La Provincia di Como: "Incontro Fabregas-Suwarso. Kean obiettivo principale, Beto l'alternativa.

L'italiano rimane in cima alla lista dei lariani, ma se non arrivasse la fumata bianca si virerà sull'attaccante dell'Everton.

Saranno degli ultimi giorni di mercato bollenti in casa Fiorentina, con il pressing del Como sempre più insistente per riuscire a strappare ai viola Moise Kean. Proprio per questo, come riporta la Provincia di Como, al centro sportivo di Mozzate si è tenuto un incontro tra Fabregas e il presidente dei lombardi Suwarso per fare il punto della situazione e di quello che sarà in questi ultimi giorni di calciomercato.

Nel summit è emersa la chiara volontà di affondare nuovamente per il centravanti della Nazionale italiana, vero grande obiettivo per l'attacco dei lariani: nonostante la tenuta fisica, Suwarso è pronto a regalare l'ex Juve al tecnico spagnolo.

Se così non sarà, si andrà sul piano B: Beto dell'Everton, vecchia conoscenza del nostro campionato già ai tempi dell'Udinese. Il classe '98, nella passata stagione ha chiuso con 9 gol in 37 presenze in Premier League, e potrebbe essere una valida alternativa a Douvikas, che chiaramente non può reggere da solo tutto il peso dell'attacco del Como, considerando anche il triplo impegno di quest'anno.