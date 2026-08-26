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La Provincia di Como: "Incontro Fabregas-Suwarso. Kean obiettivo principale, Beto l'alternativa.

L'italiano rimane in cima alla lista dei lariani, ma se non arrivasse la fumata bianca si virerà sull'attaccante dell'Everton.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 11:52
La Provincia di Como: "Incontro Fabregas-Suwarso. Kean obiettivo principale, Beto l'alternativa. -
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Saranno degli ultimi giorni di mercato bollenti in casa Fiorentina, con il pressing del Como sempre più insistente per riuscire a strappare ai viola Moise Kean. Proprio per questo, come riporta la Provincia di Como, al centro sportivo di Mozzate si è tenuto un incontro tra Fabregas e il presidente dei lombardi Suwarso per fare il punto della situazione e di quello che sarà in questi ultimi giorni di calciomercato.

Nel summit è emersa la chiara volontà di affondare nuovamente per il centravanti della Nazionale italiana, vero grande obiettivo per l'attacco dei lariani: nonostante la tenuta fisica, Suwarso è pronto a regalare l'ex Juve al tecnico spagnolo.

Se così non sarà, si andrà sul piano B: Beto dell'Everton, vecchia conoscenza del nostro campionato già ai tempi dell'Udinese. Il classe '98, nella passata stagione ha chiuso con 9 gol in 37 presenze in Premier League, e potrebbe essere una valida alternativa a Douvikas, che chiaramente non può reggere da solo tutto il peso dell'attacco del Como, considerando anche il triplo impegno di quest'anno.

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