Federico Croci show azzurro: doppietta in 45 minuti, il talento viola trascina l’Italia Under 17

L’attaccante della Fiorentina subentrato nella ripresa cambia il volto alla sfida con la Turchia: gol, rigore procurato e una giocata da applausi per il 3-3 finale

Se l’Italia Under 17 ha trovato la forza per rimettere in piedi una partita che sembrava compromessa, gran parte del merito porta il nome di Federico Croci. L’attaccante della Fiorentina è stato il protagonista assoluto della rimonta degli Azzurrini contro la Turchia, mettendo in mostra qualità tecniche, personalità e una spiccata capacità di incidere nei momenti decisivi.

Sotto di due reti dopo il primo tempo, la squadra di Manuel Pasqual ha cambiato passo nella ripresa. E proprio Croci ha acceso la scintilla. Al 51’ il giovane viola ha riaperto la gara, riportando l’Italia a contatto e dando il via a una rimonta che sembrava tutt’altro che scontata.

Sei minuti più tardi è arrivata un’altra giocata determinante: Croci si è procurato il calcio di rigore che Gabriele Borsa ha poi trasformato per il momentaneo 2-2. Una giocata che racconta bene il suo modo di stare in campo: non soltanto finalizzazione, ma anche capacità di attaccare gli spazi, creare pericoli e assumersi responsabilità.

La Turchia ha trovato immediatamente il nuovo vantaggio, ma l’Italia non ha smesso di crederci. Al 73’ è stato ancora Croci a salire in cattedra. Ricevuta la palla al limite dell’area, l’attaccante della Fiorentina ha trovato il varco giusto e con un destro preciso ha firmato il 3-3, completando la propria doppietta.

Due gol, un rigore conquistato e una presenza costante negli ultimi trenta metri: il bilancio personale racconta già molto della prestazione del giovane viola. Ma oltre ai numeri, a colpire è stata soprattutto la personalità con cui Croci ha affrontato la rimonta, diventando il riferimento offensivo dell’Italia nel momento più delicato.

Per Pasqual resta qualche rimpianto per le occasioni avute nel finale, quando gli Azzurrini hanno anche sfiorato il gol del sorpasso. La prestazione di Croci, tuttavia, rappresenta una delle note più interessanti dell’esordio alla Telki Cup e conferma le qualità di un attaccante destinato a essere seguito con attenzione nel percorso delle nazionali giovanili.

Ora l’Italia è attesa dalla seconda sfida del torneo: venerdì 28 agosto alle 15:15 gli Azzurrini affronteranno l’Arabia Saudita. E gli occhi, inevitabilmente, saranno anche su Federico Croci.