La proprietà di nuovo nel mirino: 'Libertà di espressione: Della Valle buffone!'
Due nuovi striscioni, firmati 1926, sono stati affissi ai cancelli del "Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 13:21
Continuano la contestazione e le manifestazioni di dissenso nei confronti della proprietà della famiglia Della Valle. Infatti, nel corso della notte, un nuovo striscione è stato affisso ai cancelli dello stadio "Artemio Franchi". Questo il contenuto del messaggio polemico: "Libertà di espressione: Della Valle buffone!"