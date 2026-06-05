La prima giornata è Roma-Fiorentina. Poi 2 partite in casa contro Frosinone e Torino. Il calendario viola
Il calendario della Fiorentina per la stagione 2026/27 di serie A
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 18:57
Sorteggiata la prima giornata! Eccola, nei dettagli: La prima giornata della Serie A 2026-27, in programma il 22-23 agosto 2026:
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juve
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
Ecco la seconda giornata:
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
Ecco la terza giornata:
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio