La previsione di Opta: La Fiorentina chiuderà 14ª a 44 punti. Solo 1.9% di chance di andare in Europa
Il Supercomputer di Opta ha aggiornato il suo predictor per questa stagione
A cura di Andrea Pagni
14 ottobre 2026 11:55
Il supercomputer di Opta ha aggiornato il suo predictor della Serie A. Una previsione del campionato basato su forza delle squadre, calendario e variabili varie (come fattore casa e trasferta) e poi assegna ad ognuna un punteggio finale.
Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione al 14º posto con 44 punti. Assegna alla Fiorentina l’1.9% di possibilità di raggiungere una qualificazione in Conference League e percentuali ancora più basse per le altre coppe europee.
Insomma Opta tende a spegnere i sogni di chi spera in una rimonta della Fiorentina ma vede piuttosto per i viola un altro campionato di sofferenza in lotta per la salvezza