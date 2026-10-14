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La previsione di Opta: La Fiorentina chiuderà 14ª a 44 punti. Solo 1.9% di chance di andare in Europa

Il Supercomputer di Opta ha aggiornato il suo predictor per questa stagione

A cura di Andrea Pagni
14 ottobre 2026 11:55
La previsione di Opta: La Fiorentina chiuderà 14ª a 44 punti. Solo 1.9% di chance di andare in Europa - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il supercomputer di Opta ha aggiornato il suo predictor della Serie A. Una previsione del campionato basato su forza delle squadre, calendario e variabili varie (come fattore casa e trasferta) e poi assegna ad ognuna un punteggio finale.

Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione al 14º posto con 44 punti. Assegna alla Fiorentina l’1.9% di possibilità di raggiungere una qualificazione in Conference League e percentuali ancora più basse per le altre coppe europee.

Insomma Opta tende a spegnere i sogni di chi spera in una rimonta della Fiorentina ma vede piuttosto per i viola un altro campionato di sofferenza in lotta per la salvezza

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