La previsione di Opta: La Fiorentina chiuderà 14ª a 44 punti. Solo 1.9% di chance di andare in Europa

Il Supercomputer di Opta ha aggiornato il suo predictor per questa stagione

Il supercomputer di Opta ha aggiornato il suo predictor della Serie A. Una previsione del campionato basato su forza delle squadre, calendario e variabili varie (come fattore casa e trasferta) e poi assegna ad ognuna un punteggio finale.

Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione al 14º posto con 44 punti. Assegna alla Fiorentina l’1.9% di possibilità di raggiungere una qualificazione in Conference League e percentuali ancora più basse per le altre coppe europee.

Insomma Opta tende a spegnere i sogni di chi spera in una rimonta della Fiorentina ma vede piuttosto per i viola un altro campionato di sofferenza in lotta per la salvezza