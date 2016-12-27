Per la porta c'è Casteels del Wolfsburg, ma occhio al Napoli...

L'alternanza con Benaglio ha spinto Casteels a valutare l'ipotesi di un trasferimento a gennaio

Quello del portiere è senza dubbio un tema caldo in casa Fiorentina e, come riportato anche da Gianlucadimarzio.com, il nome nuovo che in queste ora serpeggia dalle parti di viale Manfredo Fanti è quello del belga Koen Casteels. Portiere classe '92, dopo essere cresicuto nelle giovanili del Genk, è passato all'Hoffenheim nel 2011 prima di approdare al Wolfsburg (salvo una parentesi in prestito al Werber Brema). Tuttavia l'alternanza con Diego Benaglio, che spesso lo ha costretto ad accomodarsi in panchina, gli ha consentito di mettere insieme solamente 8 presenze nella stagione in corso; motivo per il quale il giovane portiere starebbe valutando l'ipotesi di un trasferimento a gennaio allo scopo di ottenere una chance da titolare. Oltre alla Fiorentina, però, pare che il belga sia finito anche nel mirino del Napoli, una volta sfumata la pista che portava a Marco Sportiello dell'Atalanta.