La popolarità delle scommesse online tra le donne è in crescita

Di quali novità e caratteristiche delle scommesse online si parla attualmente?

L’interesse per il campionato mondiale di calcio tra squadre femminili, che ha avuto luogo due anni fa in Francia, ha confermato la richiesta della comunità mondiale di uguaglianza di genere in tutte le sfere della vita, anche negli sport tradizionalmente maschili e nelle scommesse online. Secondo gli esperti, questo può portare a un aumento dell’interesse per le scommesse sportive da parte delle donne.

Si prevede che la prossima Coppa del Mondo femminile in Australia nel 2023 riunirà più di 2 miliardi di spettatori davanti a schermi e monitor, che è il doppio rispetto al precedente campionato del 2019.

Gli esperti ritengono che il campionato permetterà di rendere popolare non solo il calcio femminile, ma anche un ulteriore intrattenimento sotto forma di scommesse sui risultati delle partite specificamente per le donne. Le statistiche mostrano che le donne guadagnano più degli uomini con le scommesse, e per loro è più interessante scommettere sul calcio femminile. Ecco perché nella linea del bookmaker si trovano sempre più spesso le partite delle donne. È da notare che le donne si affidano all’intuizione quando fanno le scommesse, mentre gli uomini seguono un sistema equilibrato.

Inoltre, come evidenziato da numerosi studi, le ragazze raramente rischiano grandi somme di denaro, perché giocano principalmente per piacere. Tuttavia, se una donna è già incline a sviluppare uno schema di scommesse, allora lo fa in modo più professionale di molti uomini. Per evitare un’attenzione eccessiva, le donne preferiscono da tempo fare scommesse online.

La componente finanziaria è la base di tutte le scommesse

In effetti, non tutti capiscono che il compito di fare soldi è già secondario. Inizialmente, lo scommettitore è tenuto almeno a risparmiare il proprio denaro. In primo luogo, ancor prima di fare una scommessa, è necessario formare un bankroll. Ci sono abbastanza consigli su come farlo. Le raccomandazioni principali, le più importanti, possono essere evidenziate. Mentre le squadre si stanno preparando per l’inizio dei playoff di Euro 2020, riassumeremo i risultati della fase a gironi. Facciamo un esperimento – quale strategia di scommesse online avrebbe dovuto essere seguita per rimanere in nero, scommettendo su ogni partita della fase a gironi. Ci sono tre strategie e sono estremamente semplici:

Scommesse ad importo fisso in tutte le partite per un favorito;

scommesse su un outsider in tutte le partite;

scommesse in tutte le partite per un pareggio.

In totale, sono state giocate 36 partite nella fase a gironi. Per le scommesse, è necessario assegnare un importo che è fattibile per il giocatore. Tutti ripetono la regola principale: la sconfitta non deve essere un disastro. Quando si scommette, è necessario capire che c’è un rischio reale di perdere potenzialmente l’intero importo. E solo ciò che, relativamente parlando, non è un peccato, dovrebbe essere inviato alla scommessa. E non giocare per gli ultimi soldi, per esempio, sperando che poi si rivelerà con le vincite per rimborsare il prestito o pagare le bollette. E il peggiore di tutti è la situazione in cui un prestito viene emesso per il bene dei tassi – questo è un percorso diretto verso la tragedia.

I limiti devono essere sempre fissati

Devono essere previsti sia per gli importi che sono stati consegnati, sia per capire cosa si perde in quel giorno o per la settimana. In alternativa, dopo aver analizzato la sua banca, il giocatore decide che scommetterà fino a 1000 grivne al giorno, e in ogni caso, si fermerà definitivamente se il denaro è già stato perso al giorno. Ed è assolutamente impossibile prendere e piazzare una scommessa su tutto il denaro che si ha a disposizione, nella speranza di una buona vincita.

Il risultato dovrebbe essere lo sviluppo di una strategia finanziaria completa, alla quale il giocatore si atterrà in seguito molto rigorosamente, non permettendo alcuna eccezione. In primo luogo, il giocatore deve controllare il più possibile le sue emozioni nelle scommesse online. La cosa più pericolosa è piazzare scommesse “a caldo”, soprattutto quando si cerca di recuperare. In secondo luogo, i giocatori esperti e di successo non sono pigri per aumentare ulteriormente il loro livello, analizzare la loro esperienza e imparare qualcosa di nuovo. Questo esempio dovrebbe essere seguito ancora di più dai principianti.