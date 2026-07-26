La politica vuole far saltare Pirlo allenatore della Nazionale con la scusa di una pubblicità con Fonbet

La politica muove il suo potere per far saltare il nome di Pirlo come nuovo allenatore dell'Italia

La corsa alla panchina della Nazionale italiana si tinge di geopolitica e questioni etiche. Andrea Pirlo, tra i profili più caldi per assumere la guida tecnica degli Azzurri, è finito al centro di una bufera mediatica e politica a causa del suo ruolo di global ambassador per Fonbet, il colosso statale delle scommesse sportive in Russia.

Un legame commerciale che sta irrigidendo i vertici dello sport italiano e accendendo il dibattito pubblico. A fotografare la complessità del momento è stato il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che senza giri di parole ha definito la vicenda un "argomento delicato" e un "bel problema per Malagò, creato da lui stesso".

Il giornalista ha rimarcato come sia Pirlo che Marco Materazzi prestino il proprio volto al bookmaker russo, aggiungendo: "Ognuno ha la sua legittima opinione. Ma Pirlo può essere anche il volto dell’Italia? Diciamo che non è il massimo". Il nodo della questione non risiede solo nella natura dell'accordo con un'agenzia di betting, pratica già di per sé monitorata con attenzione nel mondo del calcio, ma nella sua provenienza geometrica.

Fonbet è il principale operatore di scommesse in Russia, paese colpito da severe sanzioni internazionali a seguito del conflitto in Ucraina. La partecipazione in prima persona dell'ex regista della Juventus a eventi ufficiali a Mosca ha inevitabilmente sollevato un polverone. La politica non è rimasta a guardare.

Nelle ultime ore si sono registrate dure prese di posizione da parte di esponenti di diverse aree politiche, tra cui Carlo Calenda, Pina Picierno e Mauro Berruto, che hanno espresso forte contrarietà all'ipotesi di affidare la Nazionale a un testimonial di un'azienda russa in questo momento storico.

L'imbarazzo istituzionale ha spinto la FIGC a una frenata d'emergenza. Quella che sembrava una trattativa in dirittura d'arrivo è stata temporaneamente congelata per permettere ai legali della Federazione di esaminare la compatibilità dei contratti privati del tecnico con lo statuto e i valori della maglia azzurra. Il bivio per Pirlo è ora netto: la rinuncia a un accordo commerciale milionario o l'addio definitivo al sogno di guidare l'Italia.