La nuova maglia della Fiorentina per la stagione 2025/2026. Esordio domani contro il Bologna

Il design della maglia Home 25/26 si ispira alla storica divisa 1999-2000, reinterpretandone in chiave contemporanea i tratti distintivi.Un omaggio al DNA viola che fonde heritage e performance in un’...

Il design della maglia Home 25/26 si ispira alla storica divisa 1999-2000, reinterpretandone in chiave contemporanea i tratti distintivi.

Un omaggio al DNA viola che fonde heritage e performance in un’unica maglia: questo Home kit rende omaggio alla maglia della stagione 1999/2000, con una grafica laterale tono su tono che valorizza il Giglio, dando forma a un pattern unico. I tradizionali contrasti bianchi a V sul colletto e a fondo manica completano l’identità cromatica, mentre la silhouette assicura un fit ergonomico e sartoriale.

Realizzata in tessuto ultraleggero Pro KOMBAT™ con tecnologia Hydroway Protection per la massima gestione di umidità e calore, la divisa presenta cuciture piatte e pannelli in mesh stretch sui fianchi per garantire comfort assoluto e libertà di movimento, annullando ogni sfregamento.

Lo shooting di presentazione richiama volutamente l’estetica vintage anni ’90, rimarcando la stagione calcistica alla quale il kit si ispira. La Fiorentina indosserà per la prima volta la nuova Home 25/26 nell’ultima partita casalinga di questa stagione — domenica 18 maggio, Fiorentina–Bologna (ore 20:45) allo stadio Artemio Franchi — regalando ai tifosi un’anteprima del kit.

La KOMBAT™ Pro Home 25/26 e gli altri capi della collezione Home 2025/26 saranno disponibili da sabato 17 maggio su kappa.com, fiorentinastore.com, presso i Fiorentina Store e in selezionati punti vendita Robe di Kappa®