La Nazione: "Viery è in Italia e ha svolto le visite mediche. E' il primo a indossare il materiale Joma"

Il calciatore ha avuto poca voglia di sorrisi e autografi. Farà ritorno in Brasile per risolvere questioni legate al visto.

È iniziata all’alba l’avventura italiana di Viery, il primo volto nuovo della Fiorentina 2026/27. Un viaggio lungo, all’interno una giornata fitta di appuntamenti e con ben poche energie da spendere davanti ai fotografi. Lo sbarco è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri all’aeroporto di Fiumicino, dove ad attendere il centrale e i suoi agenti c’era il team manager viola Simone Ottaviani. Rispetto al programma iniziale, che prevedeva una prima tappa romana con l’idoneità sportiva da ottenere a Villa Stuart, il club ha deciso di accelerare i tempi facendo giungere subito a Firenze il brasiliano che una volta arrivato al Viola Park Viery si è sottoposto ai primi test fisici completando poi l’iter medico alla clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino.

Viery è apparso stanco e con poca voglia di concedersi sorrisi, un atteggiamento che sui social ha perfino alimentato qualche commento polemico. Nulla di più normale, però, per un ragazzo appena sbarcato in Italia dopo 11 ore ore di volo (è partito da Rio) e con il fardello di un trasferimento milionario sulle spalle. La curiosità della giornata è stata anche un’altra: Viery è infatti diventato il primo tesserato della Fiorentina a indossare il nuovo materiale tecnico griffato Joma. Da oggi prenderà infatti il via la partnership con l’azienda spagnola, che vestirà tutte le squadre del club nei prossimi anni (a inizio settimana prossima la presentazione del sodalizio).

Poco dopo, attraverso i propri social, il difensore ha salutato il Gremio con un video accompagnato da un lungo messaggio: «Avevo 10 anni quando sono arrivato qui. Non sapevo cosa mi aspettasse ma sapevo solo una cosa: volevo sognare con il Gremio. Ora inizia un nuovo capitolo lontano da casa ma con tutto ciò che il Gremio mi ha insegnato custodito qui dentro». Oggi arriveranno le firme sul contratto che legherà fino al 2031 Viery alla Fiorentina, che ha investito 15 milioni di euro più 2 di bonus per assicurarsi il classe 2005. Poi sarà il momento dell’annuncio e delle prime parole.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione