La Nazione: "Viery atteso oggi a Roma. Poi visite mediche, arrivo al Viola Park e firma sul contratto"

Viery è il primo acquisto dell'estate viola. Il difensore è stata una grande operazione di scouting di Paratici, Goretti e Giani

E’ il giorno dello sbarco in Italia di Viery. Il centrale brasiliano è atteso oggi a Roma, dove domani svolgerà le visite mediche di rito per conto della Fiorentina. Poi sarà la volta di raggiungere il Viola Park per la firma sul contratto quinquennale (intorno al milione a stagione lo stipendio) che lo legherà al club gigliato fino al giugno del 2031. Tutto fatto, con il primo colpo dell’estate che attende solo i passaggi burocratici per andare in archivio.

Soddisfazione da parte di Fabio Paratici e dei suoi uomini per quella che è stata un’operazione di scouting condotta da mesi e che era stata messa in pericolo dalla fortissima concorrenza di tanti club, italiani e inglesi. Ma il ds viola, di concerto con Roberto Goretti, guarda già avanti. Si attende una risposta definitiva da Koleosho e dal Burnley. Sul tavolo sono stati messi 10 milioni più bonus, oltre a un contratto quinquennale per l’esterno azzurro. A questo punto la decisione spetta soprattutto al giocatore.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione