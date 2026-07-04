La Nazione: "Vacanze, Kean tra musica e allenamenti, Fabbian visita il viola club di Feltre Dolomiti"

Vacanze diverse per i calciatori della Fiorentina. Mandragora e Fagioli sono già rientrati e sono al Viola Park da qualche giorno.

Relax agli sgoccioli per tutti. O quasi. La maggior parte dei giocatori della Fiorentina si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza al contrario di Marin Pongracic che le sta iniziando proprio in queste ore dopo l’eliminazione Mondiale per mano del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Tra martedì e mercoledì i calciatori arriveranno alla spicciolata al Viola Park per i consueti test fisici e atletici di inizio stagione, poi da giovedì inizierà il ritiro vero e proprio.

E allora per Dodo, ad esempio, è tempo di tornare dal Brasile. In attesa di notizie di mercato si metterà a disposizione di Fabio Grosso dopo aver trascorso l’estate in famiglia. La stessa cosa hanno fatto Robin Gosens, protagonista in Austria di alcuni scatti curiosi pubblicati di recente sui social, e David De Gea. In diversi - come il portiere spagnolo autore di una parata pazzesca mostrata su Instagram - hanno già ripreso ad allenarsi. Ormai è consuetudine affidarsi a professionisti del settore anche durante le vacanze.

Piccoli è stato immortalato in palestra, Fagioli si è mostrato particolarmente provato dopo un allenamento ad alta intensità e pure Mandragora ha ripreso a lavorare prima del raduno. L’obiettivo è quello di farsi trovare già in buona condizione da Fabio Grosso (per lui le vacanze sono terminate, è al Viola Park già da qualche giorno) e dal suo staff. Vacanze che l’esterno dell’Atalanta Raoul Bellanova ha sfruttato per sposare la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto. Alla cerimonia ha partecipato anche Marco Brescianini insieme alla compagna Benedetta.

Curioso fuoriprogramma invece per Giovanni Fabbian, che ha scelto la montagna per rigenerarsi e ha deciso di andare a trovare i soci del Viola Club Feltre Dolomiti. Un bel gesto da parte del centrocampista gigliato che ha donato la propria maglia in cambio della sciarpa del club. Atteso al ritorno in Italia anche Moise Kean. Lo si è visto per gran parte dell’estate impegnato con la famiglia, la musica e gli allenamenti. Oltre che un po’ di relax a bordo piscina. Ma Moise ha approfittato delle vacanze soprattutto per smaltire in modo definitivo il problema alla tibia.

Molto attivo sui social è stato anche Albert Gudmundsson, che in Islanda ha coltivato soprattutto la passione per il golf. Adesso però, come detto, è tempo di rientrare. Tra campo e mercato sarà una seconda parte d’estate intensa per tutti. In particolar modo per i big del gruppo. Quasi nessuno, infatti, è certo di rimanere a disposizione di Fabio Grosso anche per la prossima stagione.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione