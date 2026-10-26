La Nazione: "Una buona Fiorentina non resiste all'assedio nerazzurro. Nel mirino le scelte tattiche di Vanoli"

Fiorentina ribaltata nel finale dall'Inter nel match di San Siro che illude la squadra di Vanoli che era in vantaggio fino alle battute finali del match

"Dal paradiso all'inferno. Dal sogno all'incubo. Dalla magia di Jimenez al rigore (non cristallino) e le animate proteste viola, al penultimo dei sei minuti di recupero, trasformato da Zielinski, che ha consegnato la vittoria all'Inter. Nel mezzo c'è il racconto di una partita segnata prima da un buon atteggiamento della Fiorentina poi da un assedio mozzafiato dei nerazzurri e infine da una scelta tattica di Vanoli (squadra chiusa e arricciata in difesa con cinque uomini dopo il vantaggio di Jimenez) che ha finito per concedere spazi e campo all'Inter. E che è forse la vera causa del ribaltatone" queste le parole usate da La Nazione per descrivere la sconfitta della Fiorentina sul campo dell'Inter