La Nazione, ultimo tentativo di Corvino per trattenere Badelj ma il suo futuro sembra ormai segnato
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il futuro di Milan Badelj sembra ormai scritto, il croato ha il contratto in scadenza a Giugno 2018 e da inizio mese può accordarsi con un...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 09:05
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il futuro di Milan Badelj sembra ormai scritto, il croato ha il contratto in scadenza a Giugno 2018 e da inizio mese può accordarsi con un'altra società a parametro zero. Su di lui i corteggiamenti arrivano principalmente dalla Roma. Corvino visto che, come dichiarato dal giocatore, si trova bene a Firenze, tenterà in extremis di tenerlo in riva all'Arno.