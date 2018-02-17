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La Nazione, ultimo tentativo di Corvino per trattenere Badelj ma il suo futuro sembra ormai segnato

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il futuro di Milan Badelj sembra ormai scritto, il croato ha il contratto in scadenza a Giugno 2018 e da inizio mese può accordarsi con un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 09:05
La Nazione, ultimo tentativo di Corvino per trattenere Badelj ma il suo futuro sembra ormai segnato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Badelj
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Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il futuro di Milan Badelj sembra ormai scritto, il croato ha il contratto in scadenza a Giugno 2018 e da inizio mese può accordarsi con un'altra società a parametro zero. Su di lui i corteggiamenti arrivano principalmente dalla Roma. Corvino visto che, come dichiarato dal giocatore, si trova bene a Firenze, tenterà in extremis di tenerlo in riva all'Arno.

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