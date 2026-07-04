La Nazione: "Thorstvedt, il Sassuolo potrebbe accettare 11 milioni. Il calciatore preme per arrivare a Firenze"

Il calciatore ha rifiutato Premier e Bologna, vuole la Fiorentina e sta premendo col club per accelerare. La trattativa è in corso in queste ore.

La giornata di ieri ha però portato novità importanti anche sul fronte Kristian Thorstvedt. Sono infatti partiti i primi contatti diretti tra Fiorentina e Sassuolo per il centrocampista che da settimane ha manifestato la volontà di trasferirsi a Firenze. Con il giocatore esiste già un’intesa sia sulla durata del contratto sia sull’ingaggio, nonostante le offerte ricevute da Bologna e da un club di Premier. La preferenza del classe ‘99 è sempre rimasta la Fiorentina e proprio questo fattore sta aiutando i viola nel confronto col Sassuolo.

La fumata bianca non è ancora arrivata ma il clima da qualche ora è cambiato: gli emiliani sono pronti a scendere sotto la richiesta iniziale di 15 milioni e per una cifra intorno agli 11 più bonus l’operazione può andare in porto, anche perché il Sassuolo ha già individuato in Ognjen Ugresic del Partizan il sostituto del norvegese.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione