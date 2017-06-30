La Nazione: terza maglia con i colori del calcio storico e torna lo scollo a V

Il rosso ed il bianco saranno inoltre presenti sull’orlo delle maniche e sullo scollo

Le nuove divise con le quali la Fiorentina affronterà la stagione sportiva 2017/18 saranno presentate alle ore 9.30 di mercoledì 5 luglio presso il Palagio di Parte Guelfa. I classici viola e bianco per le prime due casacche ma anche il rosso, il verde e l’azzurro per la terza: dovrebbero essere queste le variegate tonalità delle maglie griffate Le Coq Sportif. Come annunciato sarà costante il riferimento ai colori ed ai simboli della città e dei suoi quattro quartieri, tanto che la terza divisa sarà sempre monocromatica (la prima viola e la seconda bianca), ma potrà variare tra i restanti colori del calcio storico: rosso, azzurro e verde. Il rosso ed il bianco saranno inoltre presenti sull’orlo delle maniche e sullo scollo a V, destinato a tornare sulle divise dopo la scelta, contestata dagli stessi giocatori, di utilizzare nell’ultimo periodo un paricollo con finto colletto risultato fastidioso.

Fonte: La Nazione