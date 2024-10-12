La Nazione svela: "La Fiorentina torna ad allenarsi mercoledì. Palladino ha dato 5 giorni liberi premio"

La Nazione svela i giorni di riposo che la Fiorentina avrà in questa sosta, sono ben 5. Grazie alla vittoria in Conference

C'era un premio che Raffaele Palladino aveva messo in palio per i suoi giocatori, qualora il blocco di partite tra la sosta di settembre e quella di ottobre avesse portato in dote punti e vittorie ed erano un mucchio di giorni liberi. A svelarlo è stato Dodo, che ripostando sul suo profilo Instagram una «storia» pubblicata da un amico (invitato a visitare il Viola Park) ha mostrato una tabella realizzata dal tecnico che spiegava come, in base a quanti punti sarebbero stati fatti nell'arco di cinque gare, la Fiorentina avrebbe avuto un numero crescente di giorni di riposo in vista della ripresa del campionato.

Il bonus più ricco? La vittoria sui New Saints, che valeva 24 di relax in più. In virtù dei 7 punti conquistati con Atalanta, Lazio, Empoli e Milan e del 2-0 inflitto ai gallesi, Biraghi e soci hanno così potuto beneficiare di cinque giorni di libertà, partiti ufficialmente ieri.

La squadra infatti si ritroverà nel quartier generale di Bagno a Ripoli mercoledì mattina, giorno in cui il gruppo inizierà a preparare l'impegno di domenica 20 a Lecce. Per allora Palladino spera di avere buone notizie non solo dai nazionali che sono destinati a rientrare al più tardi proprio per metà della settimana prossima ma soprattutto dai tre acciaccati che hanno dovuto saltare le ultime sedute.

Il riferimento va a Kayode, Kean e Pongracic che in virtù delle rispettive problematiche (febbre, lombalgia e risentimento ai flessori) hanno dovuto saltare gli impegni con le rispettive Selezioni: per il recupero del terzino non ci saranno problemi, mentre un po' più di apprensione c'è attorno alla punta e al centrale, ad oggi in dubbio per la trasferta in Salento. Kean, nell'ultime sedute, ha lavorato a parte e non è escluso che in questi giorni l'ex Juve possa portare avanti un lavoro personalizzato per bruciare i tempi e tornare quanto prima in gruppo. Lo scrive La Nazione

LA FIORENTINA E GENNAIO VA SU UNA PUNTA? LA SITUAZIONE

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kouame-e-beltran-non-sono-vere-prime-punte-a-gennaio-caccia-al-vice-kean/272130/