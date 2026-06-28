La Nazione svela: "La Fiorentina è interessata a Sanchez del Siviglia. Il terzino è valutato 10 milioni"

Altri arrivi in previsione nel reparto arretrato. Sia per quanto riguarda i centrali sia per quanto riguarda i terzini.

Conferme anche per quanto riguarda le corsie di difesa, dove la Fiorentina ha messo nel mirino Juanlu Sanchez del Siviglia. Classe 2003, terzino destro, valutazione intorno ai 10 milioni. Al centro restano le candidature di Alexsandro e Okoli. L’arrivo di Viery non dovrebbe essere l’ultimo nel reparto dei centrali. Sono attese valutazioni sia per quanto riguarda Comuzzo che soprattutto per Pongracic, impegnato al Mondiale con la Croazia.

Nella volontà di non rendere nessuno incedibile saranno le offerte a decidere il futuro di certi giocatori. Compresi Gudmundsson, Dodo, De Gea, Gosens e compagni. Sul tedesco ha chiesto informazioni il Real Betis. Alla lista si è aggiunto anche Roberto Piccoli, del quale si è già parlato con il Parma nell’ambito di un eventuale affare Pellegrino (ma tutto dipenderà dal futuro di Kean) ma che piace anche alla Lazio di Gattuso. Paratici, per rivalutare un investimento pesante fatto soltanto dodici mesi fa, potrebbe anche valutare l’idea di un prestito.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione