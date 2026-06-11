La Nazione svela: "campioni d’Italia con la Primavera, ma per quasi tutti non c’è posto a Firenze"

Moltissime delle promesse che hanno conquistato il titolo andranno via in prestito. Fanno forse eccezione Balbo e Kuadio.

Dieci campioni con la valigia e un futuro da scrivere. Dopo aver trascinato la Primavera allo scudetto, i classe 2006 viola si preparano a vivere l’estate più importante della loro carriera: quella del primo vero impatto col calciomercato e col calcio professionistico. Per alcuni un assaggio dei grandi è già arrivato. Riccardo Braschi, Eddy Kouadio, Luis Balbo e Giorgio Puzzoli hanno già collezionato l’esordio in prima squadra mentre per Leonardelli, Sadotti, Trapani, Deli, Conti e Bertolini il salto tra i «pro» deve ancora compiersi.

La sensazione è che i tempi non saranno immediati: molti dei baby campioni potrebbero iniziare la preparazione estiva sotto gli occhi di Fabio Grosso, chiamato a valutare il patrimonio lasciato in eredità da Galloppa. Eppure, salvo sorprese, il destino della maggior parte di loro sembra essere lontano da Firenze. Fanno eccezione Balbo e Kouadio, che potrebbero ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie viola. Per gli altri otto il prestito appare invece probabile. Leonardelli piace al Modena, anche se la Fiorentina vorrebbe individuare una soluzione che gli garantisca continuità tra i pali, anche in Serie C. In Serie B si registrano movimenti anche su Sadotti, seguito dall’Arezzo, Kouadio e Braschi, finiti nel mirino dell’Avellino. Sul centravanti c’è inoltre l’interesse del Padova. Occhio poi a Bertolini, uno dei fedelissimi di Galloppa: il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello dell’allenatore, conteso tra Modena e Catanzaro. Più orientati verso la C i percorsi di Deli, Conti, Trapani e Puzzoli. Il Lumezzane ha manifestato interesse per il terzino mentre Conti può spendere l’esperienza accumulata due anni fa in D.

Lo riporta La Nazione